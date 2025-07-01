Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Kerkük'e füze saldırısı | Dış Haberler

        Kerkük'e füze saldırısı düzenlendi

        Irak'ta, Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füzenin düştüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 02:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 02:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerkük'e füze saldırısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Irak'ta Uluslararası Kerkük Havalimanı İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 23.30 sularında kaynağı henüz bilinmeyen 3 füze havalimanına düştü.

        Füzelerden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına neden oldu. Kerkük Uluslararası Havalimanı itfaiyesince yangın kısa sürede söndürüldü.

        AA'nın aktardığı habere göre, olayda 1 kişi hafif yaralandı. Pist ya da havalimanının diğer tesislerinde herhangi bir hasar kaydedilmedi.

        Kerkük Polis Müdürlüğünden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kerkük'ün Urube semtine bir füzenin düştüğünü belirtti.

        Füzenin semtteki bir evin çatısına düştüğünü ve olayda evin zarar gördüğünü aktaran kaynak, olayda can kaybının olmadığı bilgisini verdi.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Irak
        #Kerkük
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"