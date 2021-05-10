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Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı.

Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı
AA

Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinde iki ve kentin güneyinde iki olmak üzere ayrı adreslere eş zamanlı baskın düzenlendiğini söyledi.

Baskınların Kerkük merkezindeki Uruba ve Hurriye semtleri ile kentin güneyindeki Rıyad beldesinde düzenlendiğini kaydeden Garip, 4 terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığını ifade etti.

Garip, ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf eden teröristlerin mahkemeye sevk edildiklerini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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