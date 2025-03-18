Kertenkeleler, farklı iklim ve çevre koşullarına adapte olabilen sürüngenlerdir. Çoğunlukla böceklerle beslenen bu canlılar, türlerine ve yaşam alanlarına göre farklı besinleri tercih edebilirler. Bazı kertenkele türleri tamamen etçilken, bazıları ise bitkisel besinleri de tüketebilir. Peki, doğada ve ev ortamında beslenen kertenkeleler için en uygun yiyecekler nelerdir? Onların sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için hangi besinler tercih edilmeli ve hangilerinden uzak durulmalıdır?

KERTENKELELER NE YER VE HANGİ BESİNLERİ TÜKETEBİLİR?

Kertenkelelerin beslenme alışkanlıkları türlerine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, kertenkelelerin tüketebileceği bazı besinler şunlardır:

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Böcekler ve omurgasızlar: Çekirgeler, sinekler, solucanlar, hamam böcekleri ve küçük örümcekler kertenkeleler için ideal besinlerdir.

Solucanlar ve larvalar: Un kurdu, ipekböceği larvaları ve küçük tırtıllar da sıkça tüketilir.

Meyveler ve sebzeler: Bazı otçul kertenkele türleri muz, çilek, kavun, elma gibi meyveleri ve havuç, marul gibi sebzeleri yiyebilir.

Yapraklar ve çiçekler: Iguana gibi türler, bitki yaprakları ve çiçeklerle beslenebilir.

Küçük kemirgenler: Büyük kertenkele türleri (örneğin monitör kertenkelesi) küçük fareleri ve diğer küçük omurgalıları da avlayabilir.

Yumurtalar: Bazı kertenkele türleri, diğer hayvanların yumurtalarını tüketerek ek besin alabilir.

Bu besinler, kertenkelelerin sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Ancak, türlerine göre beslenme şekillerinin değişebileceğini unutmamak gerekir.

KERTENKELELER NE YEMEZ VE HANGİ BESİNLER ONLAR İÇİN ZARARLIDIR?

Her kertenkele, sindirim sistemine uygun besinleri tüketmelidir. Bazı yiyecekler onlar için zararlı olabilir. İşte kertenkelelerin uzak durması gereken bazı besinler:

Süt ve süt ürünleri: Sürüngenler laktozu sindiremez, bu yüzden süt ve süt ürünleri onlar için zararlıdır.

Çikolata ve şekerli yiyecekler: İnsanlar için zararlı olabileceği gibi kertenkeleler için de toksiktir.

Tuzlu ve baharatlı yiyecekler: Sindirim sistemlerini zorlayarak sağlık sorunlarına yol açabilir.

İşlenmiş gıdalar: Çerezler, ekmek ve hazır gıdalar sindirim sistemlerini olumsuz etkileyebilir.

Narenciye meyveler: Portakal ve limon gibi asidik meyveler bazı türler için mide problemlerine neden olabilir.

Büyük ve sert besinler: Kertenkeleler, küçük boyutlu ve kolay sindirilebilir besinleri tüketmelidir.

Bu yiyeceklerden uzak durulduğu sürece kertenkeleler daha sağlıklı bir şekilde beslenebilir ve uzun ömürlü olabilirler.

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KERTENKELELER EN ÇOK NE YEMEYİ SEVER?

Kertenkeleler, beslenme alışkanlıklarına göre bazı yiyecekleri diğerlerine kıyasla daha çok severler. İşte kertenkelelerin en çok tüketmeyi sevdiği besinler:

Canlı böcekler: Özellikle küçük sinekler, hamam böcekleri ve çekirgeler favori besinler arasındadır.

Un kurdu ve ipekböceği larvaları: Protein açısından zengin olduğu için sıkça tercih edilir.

Muz ve çilek: Tatlı meyveler, bazı otçul kertenkeleler için cazip olabilir.

Marul ve havuç: Bitkisel beslenen türler için sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Küçük fareler: Büyük boyutlu yırtıcı kertenkele türleri için önemli bir protein kaynağıdır.

Kertenkelelerin bu yiyecekleri severek tüketmeleri, onların doğal ortamlarında daha sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlar.

KERTENKELELERİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kertenkelelerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için beslenmelerine dikkat edilmelidir. İşte beslenmelerinde önemli bazı hususlar:

Besinlerin uygun boyutta olması: Aşırı büyük veya sert besinler sindirim sistemlerini zorlayabilir.

Canlı besinlerin taze olması: Kertenkeleler için en iyi besinler taze ve hareketli olan böceklerdir.

Vitamin ve mineral takviyesi: Evde beslenen kertenkeleler için özel vitamin ve kalsiyum takviyeleri verilmelidir.

Yeterli su tüketimi: Her ne kadar su ihtiyaçlarının büyük bir kısmını besinlerden alsalar da, içme suyu her zaman ulaşılabilir olmalıdır.

Dengeli protein ve lif alımı: Hem hayvansal hem de bitkisel besinler dengeli bir şekilde verilmelidir.

Kimyasal içeren gıdalardan kaçınılması: Pestisit veya kimyasal içerikli yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Kertenkeleler, türlerine göre farklı beslenme alışkanlıklarına sahip olan ilginç sürüngenlerdir. Kertenkele ne yer sorusuna yanıt verirken, onların çoğunlukla böcekler, meyveler ve bazı bitkisel gıdalarla beslendiğini söylemek mümkündür. Ancak süt, baharatlı gıdalar, şekerli yiyecekler ve işlenmiş gıdalar kertenkeleler için zararlıdır. Sağlıklı bir beslenme düzeni sağlandığında, kertenkeleler uzun yıllar boyunca enerjik ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler.