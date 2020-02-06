Edebiyat dergisi Notos'un 'Yüzyılın 40 Oyunu' adlı anketinde 'Keşanlı Ali Destanı', 237 yazar, yönetmen, oyuncu, dramaturg, çevirmen ve editörün oylarıyla yüz yılın en iyi oyunu seçildi. Ankette ikinci sırada Melih Cevdet Anday'ın 'Mikado'nun Çöpleri', üçüncü sırada ise Ekrem Reşit Rey'in 'Lüküs Hayat'ı yer aldı.

Haldun Taner'in 1964'te yazdığı 'Keşanlı Ali Destanı', ilk kez Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Semiha Berksoy başta olmak üzere 40 kişilik dev bir kadro ve Genco Erkal rejisiyle sahnelenmişti.

Haldun Taner (1915 - 1986)

55 yılda çeşitli tiyatrolar tarafından binlerce kez sahnelenen 'Keşanlı Ali Destanı', bu kez Yücel Erten rejisiyle Pervasız Tiyatro tarafından 20 Şubat'tan itibaren sahnelenecek. Oyunda başrolleri İlker Ayrık, Birce Akalay, Meral Çetinkaya, Köksal Engür ve Nilgün Kasapbaşoğlu paylaşıyor.