Sinemada 'Odyssey' manifestosu

Günümüzde bir ürünün geniş kitlelere ulaşmasındaki en güçlü yol, hiç şüphesiz gelişmeleri kaçırma korkusu olan FOMO etkisi oluşturmaktan geçiyor. İnsanların "Herkes talep ediyor, ben geri kalmamalıyım" ya da "Bu anı kaçırmamalıyım" dürtüsü, pazarlama dünyasının olduğu kadar sanat dünyasının da en temel dinamiği haline geldi. Bunun en yeni örneğini, vizyona girdiği günden bu yana küresel bir fenomene dönüşen 'Odyssey'de görüyoruz. Öyle ki filmin gişe rakamları deyim yerindeyse bir hayli uçtu.

'Odyssey', sadece finansal başarılarıyla değil, izleyicileri beyazperdeye kilitleyen derin anlatı dinamikleriyle de yılın en çok konuşulan sanat olayı haline gelerek sinema salonlarına adeta altın çağ yaşatıyor.

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Peki, 'Odyssey'i FOMO etkisi oluşturacak kadar çok ilgi gören bir film yapan özellikleri nelerdir?

Çekimleri Yunanistan, İtalya, Fas, İskoçya, İzlanda ve Malta'da gerçekleştirilen yapım, yalnızca finansal başarılarıyla değil; teknik altyapısı, yıldızlarla dolu kadrosu, mitolojik derinliği ve sosyal medyadaki viral gücüyle yılın en çok konuşulan sinema olayı olmayı başardı. 'Odyssey'i FOMO etkisi oluşturacak kadar cazip kılan en büyük etkenlerden biri, izleyicilere sunduğu kusursuz sinematografik evren. Christopher Nolan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmin görüntü yönetmenliğini Hoyte van Hoytema yaptı. IMAX kameralarıyla çekilen sahneler, izleyicilerde filmin "Mutlaka sinema salonunda" izlenmesi gerektiği algısını kuvvetlendiriyor. Ludwig Göransson'un imzasını taşıyan epik müzikler de bu görsel şöleni destekleyerek izleyiciyi adeta hikâyenin içine hapsediyor.

* IMAX kamera... Standart kameralardan çok daha büyük ve geniş bir alana sahip 70 mm film veya özel yüksek çözünürlüklü dijital sensör kullanan, devasa ve net görüntüler elde etmeyi sağlayan özel bir sinema kamera sistemi.

'Odysseus'u Matt Damon canlandırdı.

Sinema dünyasının en prestijli isimlerini bir araya getiren yapım, kadro tercihiyle de dikkat çekiyor. Başrollerini; Matt Damon, Robert Pattinson ve Anne Hathaway'in paylaştığı filmde, dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın da yer alması kulislerde büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncuların mitolojik karakterlere getirdiği modern yorumlar ve Scott'ın projeye kattığı popüler kültür dinamiği, farklı kitlelerin sinema salonlarına akın etmesinde kritik bir rol oynadı.

'Penelope' karakterine Anne Hathaway hayat verdi.

Homeros'un zamansız eseri 'Odysseia' destanına dayanan hikâye, M.Ö 1200 yıllarında Truva Savaşı'nın ardından antik Yunanistan'da bir şehir devleti olan ülkesi İthaka'ya dönmeye çalışan 'Odysseus'un maceralarını konu alıyor. Senaryoda; 'Kiklop', 'Büyücü Kirke' ve Deniz Tanrısı Poseidon'un gazabı gibi antik dönemin çetin mücadelelerini ve 'Odysseus'un evinde karşılaştığı ihanet teması günümüz sinema temposuna ustaca uyarlandı. Karakterlerin yaşadığı içsel dönüşüm, izleyicilerde derin bir özdeşleşme hissi yaratarak yapımın fenomen olmasını sağlayan bir unsur oldu.

Genç neslin sinema salonlarına yönelmesinde en büyük etkenlerden biri de sosyal medya entegrasyonu oldu. Akım haline gelen salon önü paylaşımları, "Filmi izlemeyenlerin dışarıda kalacağı" algısını körükledi. Bununla birlikte, sosyal medyada hızla yayılan spoiler korkusu, izleyicilerin yapımı bir an önce sinemada izleme motivasyonunu zirveye taşıyarak FOMO etkisini pekiştirdi.

CAN SUYU OLDU 'Odyssey', sinema salonları için adeta çöldeki bir vaha işlevine sahip. Öyle ki, izleyici kayıpları nedeniyle neredeyse kepenk indirmeye ramak kala, birçok sinema salonu işletmecisinin imdadına hızır gibi yetişti. Veriler bu can suyu etkisini net bir şekilde gözler önüne seriyor. 'Odyssey' Öncesi Haziran - Temmuz Dönemi Gişe Ortalamaları ♦ Hafta sonu... 225.373 kişi ♦ Hafta içi... 483.320 kişi 'Odyssey' Sonrası Gişe Ortalaması ♦ Hafta sonu... %46 artışla 329.761 kişi ♦ Hafta içi... %51 artışla 731.515 kişi

Filmin sektöre sağladığı katma değer bununla da sınırlı değil. 10 günde 698.909 kişinin izlediği 'Odyssey' için kesilen biletler, vizyondaki 65 filmin toplam izleyici sayısının yüzde 50'sini oluşturdu. Başka bir ifadeyle; 'Odyssey' gösterimde olmasaydı 10 gün içinde sinema salonları 692.128 kişiyi ağırlayabilecekken, bu rakam 'Odyssey' sayesinde 1.391.037 kişiye ulaştı. Ayrıca, 917 salonda gösterime giren 'Odyssey'in, her 3 salondan birinde izleyiciyle buluşması filme olan ilginin bir başka göstergesi olarak göze çarpıyor.

Türkiye'deki bu tablo, küresel ölçekte de farklı değil. 250 milyon dolara mal olan film, sinema salonlarının payı çıktıktan sonra sadece 10 günde 83 milyon dolar kâra geçti. Küresel çapta elde ettiği 666.743.215 dolar hasılat göz önüne alındığında, analizler filmin 1 milyar dolar barajını aşmasının çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.

'Odyssey'in hikâyesi, Truva Savaşı nedeniyle Türkiye ile de yakından ilgili. Hatta Christopher Nolan'ın çekimlerinin bir bölümünü Türkiye'de gerçekleştirileceğine dair söylentiler çıktı. Ne var ki kısa bir süre sonra büyük heyecan yaratan bu söylentinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.