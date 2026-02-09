Kesilecek denilen bacak ameliyatla kurtarıldı

Kırıkkale'de oturan Fatma Yiğit, yaklaşık 1 yıl önce bacağında oluşan şişlik şikayeti ile hastaneye başvurdu. Sağ uyluğunda yumuşak doku tümörü tespit edilen Yiğit'e, bacağının kesilebileceği belirtildi. Bunun üzerine Fatma Yiğit, oğlunun Ankara'da yaptığı araştırma sonucunda özel hastanede görev yapan Prof. Dr. Şefik Murat Arıkan tarafından muayene edildi. Tetkiklerde; Yiğit'in sağ uyluğunda ana damar ve sinirlere çok yakın yerleşimli 3,5 kilogram ağırlığında yumuşak doku tümörü tespit edildi. Daha önce başvurduğu bazı merkezlerde bacağın kesilmesi (ampütasyon) önerilen Yiğit için Prof. Dr. Arıkan ve ekibi farklı bir cerrahi yöntem planladı. Gerçekleştirilen ameliyatta ana damar ve sinirler korunarak, tümör geniş cerrahi sınırlarla ve çevre dokulara yayılmadan çıkarıldı. Fatma Yiğit, uygulanan başarılı ameliyat ile bacağı korunarak sağlığına kavuştu.

"BİRÇOK MERKEZDE BACAĞININ KESİLMESİ ÖNERİLMİŞ"

Prof. Dr. Şefik Murat Arıkan, Fatma Yiğit'te tespit edilen yumuşak doku tümörünün en kötü ve çıkarılması zor olan bir tür olduğunu söyleyerek, "Birçok merkezde bacağının kesilmesi önerilmiş. Biz hastanemizde tümör konseyinde değerlendirmemizi yaptık. Hastaya bir cerrahi plan hazırladık. Oldukça büyük bütün bacağı tutmuş yumuşak doku kanseriydi. Bu doğrultuda ameliyat planlamasını yaptık. Ampütasyon, bacağın kesilmesi kararını verenler de iyi merkezler. Böyle bir karar verilmiş aslında çok da yanlış değil ancak risk almak gerekiyordu. Bu yaştaki bir kişinin bacağının kalçadan kesilmesi ve normal hayata dönmesi çok zor bir şey, ayrıca çok da tehlikeli" dedi.