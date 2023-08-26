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        Haberler Dünyadan Kevin Costner: Eşimin evliyken beni aldatmadığından emin değilim - Magazin haberleri

        Kevin Costner: Eşimin evliyken beni aldatmadığından emin değilim

        18 yıllık eşi Christine Baumgartner'den boşanma kararı alan Kevin Costner, "Evliliğimiz süresince asla eşimi aldatmadım. Ancak eşimin evlilik sırasında beni aldatıp, aldatmadığından emin değilim" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 17:47 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:47
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        'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girmişti. Kevin Costner, Christine Baumgartner ile 18 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştı.

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        "SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

        Kevin Costner'ın menajeri yaptığı açıklamada, "Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması nedeniyle evliliğini sonlandırmaması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine’in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" demişti.

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        "EŞİMİN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM"

        Bir süredir mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı bilinen çift, bu kez 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme geldi.

        Dava dokümanlarına göre; Kevin Costner, "Evliliğimiz süresince asla eşimi aldatmadım. Ancak eşimin evlilik sırasında beni aldatıp, aldatmadığından emin değilim" açıklamasında bulundu.

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        "BİLGİM YOK"

        Kevin Costner, boşanmak üzere olduğu karısı hakkında Christine'in ayrılmadan önce herhangi bir evlilik dışı romantik ilişkiye girip, girmediğini ve eğer bunu yaptıysa kendisine ait servetten herhangi bir para harcayıp, harcamadığı konusunda bilgisi olmadığını ifade etti.

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        EVLİLİKTE 'İHANET' İDDİALARI

        Çift, daha önce de 'ihanet' söylentileriyle gündeme gelmişti. Kevin Costner'in bir dönem rol aldığı 'Yellowstone' adlı yapımda görevli bir kadından çocuk sahibi olduğu öne sürülmüştü. Ancak oyuncuya yakın bir kaynak bu söylentinin doğru olmadığını savunmuştu.

        Daha sonra da Christine Baumgartner'ın emlakçı Daniel Starr ile Kevin Costner'ı aldattığı konuşuluyordu. Baumgartner da çıkan haberlerin ardından Starr ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmişti.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        #Kevin Costner
        #Christine Baumgartner
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