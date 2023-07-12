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ABD basınındaki haberlere göre; Kevin Costner'ın boşanmak üzere olduğu eşi Christine'e 129 bin dolar nafaka ödeyecek. Mahkeme belgelerine göre, bu rakam geçici olabilir ve gelecek duruşmada yeniden değerlendirilebilecek.

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Christine Baumgartner'in eşinden 260 bin dolar talep ettiği ifade edildi. Bu paranın çiftin çocuklarının masrafları için ödeneceği bildirildi.