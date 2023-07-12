Kevin Costner'dan eşine 'evden çık' davası
18 yıllık eşi Christine Baumgartner ile boşanma kararı alan ABD'li aktör Kevin Costner olaylı ayrılık süreci devam ediyor. Costner, evlilik sözleşmesinde yaptıkları anlaşmaya uymayan eşinin yaşadıkları evi boşaltmadığı gerekçesiyle yargıya başvurdu
'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, bir süredir özel hayatında çalkantılı günler yaşıyor.
Kevin Costner, 18 yıllık evliliğini sonlandırıyor. Costner ile eşi Christine Baumgartner, geçtiğimiz mayıs ayında boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Baumgartner, boşanma dilekçesinde şiddetli geçimsizlikten bahsederek ayrılık tarihlerinin 11 Nisan olduğunu belirtmişti.
Kevin Costner'ın menajeri yaptığı açıklamada, "Bay Costner'ın kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması nedeniyle evliliğini sonlandırmaması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine'in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" ifadelerine yer vermişti.
ABD basınındaki haberlere göre; Kevin Costner'ın boşanmak üzere olduğu eşi Christine'e 129 bin dolar nafaka ödeyecek. Mahkeme belgelerine göre, bu rakam geçici olabilir ve gelecek duruşmada yeniden değerlendirilebilecek.
Christine Baumgartner'in eşinden 260 bin dolar talep ettiği ifade edildi. Bu paranın çiftin çocuklarının masrafları için ödeneceği bildirildi.
EVDEN ÇIKMIYOR
Kevin Costner, eşinin yaşadıkları evi boşaltmadığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. İddiaya göre Baumgartner, boşanma sürecinin başlamasına rağmen, mülkiyeti Costner'a ait California'daki 145 milyon dolar değerindeki evde ikamet etmeye devam ediyor.
Mahkeme, daha önce 49 yaşındaki Christine Baumgartner'in evlilikleri döneminde Kevin Costner ile yaşadığı evi boşaltmayı kabul etmişti.
68 yaşındaki Hollywood yıldızı, eşiyle ortak paylaştıkları evlerin tamamen kendisine ait olduğunu, bunun da evlilik öncesi imzaladıkları sözleşmeyle yasal olarak güvence altında olduğunu savundu.
İngiliz basınına yansıyan haberler göre; Kevin Costner'ın, 250 milyon dolarlık servetinin evlilik öncesi bir anlaşma ile korunduğu iddia edilmişti.
Kevin Costner'ın çocukları için ortak velayet talebinde bulunduğu öğrenildi. Costner ve Baumgartner'ın, Cayden (15), Hayes (14) ve Grace (12) adında üç çocuğu bulunuyor.
Kevin Costner, Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görülmüştü. Fanatik bir Arsenal taraftarı olan Costner, Modern West adlı bir rock grubunun da vokalistliğini yapıyor.