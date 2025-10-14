Habertürk
        STBL Kevin Pangos, Esenler Erokspor'da! - Basketbol Haberleri

        Kevin Pangos, Esenler Erokspor'da!

        Esenler Erokspor, kariyerinde NBA tecrübesi de bulunan 32 yaşındaki Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:44
        Kevin Pangos, Esenler Erokspor'da!
        Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Kevin Pangos'u transfer ettiğini duyurdu.

        Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sezonda takımımızın başarısı için ter dökecek olan Kevin Pangos'a, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Tecrübeli basketbolcu, son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giydi.

