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        Haberler Dünyadan Kevin Spacey, aklansa da 1 milyon dolar ödeyecek - Magazin haberleri

        Kevin Spacey, aklansa da 1 milyon dolar ödeyecek

        Kevin Spacey, hakkında 4 erkeğe cinsel taciz ve 12 ayrı suçtan açılan davasında tüm suçlamalardan aklanmıştı. Spacey'in yine de 'House of Cards' dizisinin yapım şirketine 1 milyon dolar ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:27
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        1995'te 'The Usual Suspects'teki 'Verbal Kint' rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Kevin Spacey, İngiltere'de 2005 - 2013 arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulunmuştu. Bir dönem başrolünde yer aldığı 'House of Cards' dizisinin yapım şirketine 1 milyon dolar ödeyecek.

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        Dizi setinde çalışan genç erkekleri taciz ettiği gerekçesiyle Kevin Spacey'nin şirketin cinsel taciz politikasını ihlal ettiği ve sözleşmeyi çiğnediği öne sürülerek 31 milyon dolar ödemesine hükmedilmişti. Oyuncunun 2017'de diziden ayrılması ve final sezonun kısaltılması şirketin kâr kaybına sebep oldu. Spacey'nin dizinin yapım şirketi MRC'ye 1 milyon dolar ödemesine karar kılındı.

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        SUÇSUZ BULUNDU

        2001 ve 2013 arasında dört erkekle ilgili 9 cinsel saldırı suçlamış ve Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 hafta sürmüştü. Juri Kevin Spacey’i suçsuz bulmuştu. Kevin Spacey, suçlamaları reddetmiş ve daha önce de hakkında açılan söz konusu davayı "hükümsüz" olarak nitelendirmişti.

        #Kevin Spacey

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