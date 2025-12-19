Kevin Spacey diziden atılmasının ardından televizyona dönüyor

Kevin Spacey, 2017'de hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiaları nedeniyle başrol oynadığı 'House of Cards' dizisinden kovulmasından bu yana ilk televizyon rolünü aldı.

66 yaşındaki ABD'li yıldız, RAI kanalında yayınlanacak İtalyan komedi dizisi 'Minimarket'te kendini canlandıracak. Kevin Spacey, Roma'da bir bakkalda çalışan ve televizyon yıldızı olmayı hayal eden genç bir adamın hayali akıl hocası rolünü üstlenecek.

ÖNÜNDE YENİ CİNSEL TACİZ DAVALARI VAR

Kevin Spacey’nin bu projeyle birlikte Avrupa merkezli yapımlara yönelmeyi sürdürdüğü görülüyor. Oyuncu, 'House of Cards' dizisinden kovulduğu yıl olan 2017'de birden fazla cinsel saldırıyla suçlanmıştı. Tüm suçlamaları reddeden Spacey, 2023’te İngiltere’de görülen ceza davasında dört ayrı cinsel saldırı suçlamasından aklandı. Ancak önümüzdeki yıl Londra’da görülecek sivil davalarda üç ayrı suçlamayla yeniden mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

"EVSİZ DEĞİLİM"

Kevin Spacey, son yıllarda Hollywood'daki kariyerini yeniden canlandırmak için mücadele ediyor. Geçen ay; "Artık evsiz olduğu ve otellerde yaşadığı" haberiyle tüm dünyada manşetlere çıktı. İki Oscar'lı oyuncu, The Telegraph'a verdiği röportaj sonucu yayılan bu haberleri düzeltme ihtiyacı hissederek, "Sizi, günlük konuşma dilindeki anlamıyla evsiz olduğuma inandırmamın samimiyetsiz olacağını düşünüyorum" dedi ve ekledi: Hepimizin bildiği gibi, sokaklarda, arabalarında veya korkunç maddi durumlarla yaşayan birçok insan var ve onlara çok üzülüyorum ama makalenin kendisinden de anlaşılacağı üzere, ben onlardan biri değilim ve öyle olduğumu da iddia etmeye çalışmıyordum.