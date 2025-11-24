Kevin Spacey 'evsiz' haberini düzeltti: Beni yanlış anladınız

Kevin Spacey, geçen hafta The Telegraph'a verdiği röportaj sonrası, "Artık evsiz olduğu ve otellerde yaşadığı" haberiyle tüm dünyada manşetlere çıktı. 66 yaşındaki iki Oscar'lı oyuncu, paylaştığı videoyla hakkında çıkan haberlere bir düzeltme yaptı.

"Genellikle medyayı düzeltmeyi kendime görev edinmem. Eğer öyle yapsaydım, başka bir şeye vaktim olmazdı. Ancak son zamanlarda evsiz olduğumu iddia eden haberler üzerine, yanıt verme ihtiyacı hissettim" diye söze başlayan Kevin Spacey; "Basına değil, son birkaç gündür bana kalacak yer teklif eden veya sadece iyi olup olmadığımı soran binlerce kişiye cevabımdır. Hepinize, öncelikle cömertliğinizden gerçekten çok etkilendiğimi söylememe izin verin ama sizi, günlük konuşma dilindeki anlamıyla evsiz olduğuma inandırmamın samimiyetsiz olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

REKLAM

"İŞ NEREDEYSE ORAYA GİDİYORUM"

Söylentinin The Telegraph'tan Mick Brown'a verdiği röportajla başladığını belirten oyuncu, muhabirin harika bir gazeteci olduğunu vurguladıktan sonra; "Aslında otellerde yaşadığımı ve iş neredeyse oraya gittiğimi söylemiştim. Bu yıl neredeyse hiç durmadan çalıştım ve bunun için minnettar olduğum çok şey var" dedi.

"Hepimizin bildiği gibi, sokaklarda, arabalarında veya korkunç maddi durumlarla yaşayan birçok insan var ve onlara çok üzülüyorum ama makalenin kendisinden de anlaşılacağı üzere, ben onlardan biri değilim ve öyle olduğumu da iddia etmeye çalışmıyordum" diyen Kevin Spacey; "Bu yüzden The Telegraph'ın, tıklanma uğruna bilerek yanıltıcı bir başlık atarak kendi gazetecisinin işini baltalamayı seçmesi utanç vericiydi ama şimdi sizi hayatlarınıza geri döndüreceğim" diye sözlerini tamamladı. Kevin Spacey, röportajında, 12 yıldır yaşadığı Baltimore'daki evini kaybettiğini ve şu anda otelden otele gezdiğini söylemiş; "Son yedi yıldaki maliyetler astronomikti. Çok az gelir elde ettim ve her şey gitti. Garip bir şekilde, başladığım yere geri döndüğümü hissediyorum" demişti. "Her şeyim depoda ve umarım bir noktada, eğer işler düzelirse, tekrar nereye yerleşmek istediğime karar verebilirim. Otellerde kalıyorum, işin olduğu yere gidiyorum. Gerçekten evim yok, açıklamaya çalıştığım bu" ifadesini kullanan oyuncu, röportaj sırasında ekonomik durumu sorulduğunda, "Çok iyi değil" yanıtını verdikten sonra ancak işin iflas noktasına hiç gelmediğini eklemişti.