Kevin Spacey haciz geldiği için satılan evinden çıkmayı reddediyor
Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle projeleri iptal edilen, maddi kayba uğrayan ve milyonlarca dolarlık avukatlık ücretini ödeme güçlüğü yaşayan Kevin Spacey, haciz geldiği için 6,5 milyon dolarlık evini kaybetti. Değerinin altına satılan evin yeni sahibi, Spacey'nin evden çıkmadığını söyledi
Kevin Spacey'nin Baltimore'daki 5,6 milyon dolarlık evi, hacizli olduğundan, müzayedede indirimli olarak satıldı. Ancak evin yeni sahibi, satışın üzerinden haftalar geçmesine rağmen ünlü oyuncunun evden ayrılmayı reddettiğini iddia etti.
65 yaşındaki ABD'li oyuncu, 2023'teki cinsel saldırı davasından sonra borçlu olduğu milyonlarca dolarlık avukatlık ücretini karşılamak için sahilde yer alan dev malikanesini boşaltmak zorunda kaldığını söylemişti.
"6 AY KİRA ÖDEMEDEN KALMAK İSTİYOR"
Temmuz ayının sonlarında 800 metrekarelik mülk, açık artırmada 3,24 milyon dolara emlak yatırımcısı Sam Asgari'ye satıldı.
Asgari, Spacey'nin mülkü boşaltmayı reddettiğini ve altı ay daha kira ödemeden burada kalmayı istediğini öne sürdü. Asgari, Baltimore Banner gazetesine yaptığı açıklamada, "Mülkü terk etmek için hiçbir şey ödemeden 6 ay istiyor" dedi.
Spacey'nin avukatı ise Asgari'nin iddialarını reddetti.
AVUKATLA PAZARLIK İDDİASI
Asgari, evi üç hafta önce açık artırmada satın aldığından beri kullanamadığını söyledi.
Evin yeni sahibi, ünlü oyuncuyu evden ayrılmaya ikna etme umuduyla Spacey'nin avukatlarıyla pazarlık yapmak zorunda kaldığını da iddia etti. Ancak Spacey'nin avukatı Edward U. Lee III, Asgari'nin bu iddiasını da reddetti.
İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Kevin Spacey, kendisine karşı ilk kez 2017 yılında cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardından Hollywood tarafından projelerine son verilince iki kez iflasın eşiğinden döndü.
İki Oscar'lı oyuncu, geçen yıl İngiltere'de görülen davada, 20 yıllık bir süre içinde dört erkeğe karşı dokuz cinsel suçla yargılanmış ve aklanmıştı. İddiaları reddeden Spacey, hâlâ başka bir hukuk davasıyla karşı karşıya.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATMIŞTI
Cinsel taciz iddiaları nedeniyle kariyerinde büyük yara alan ABD'li oyuncu, haziran ayında katıldığı Piers Morgan'ın YouTube programında çok fazla borcu olduğunu, evini satmak zorunda kaldığını açıklarken ağlamıştı.
Artık faturalarını ödeyemediği için Baltimore'daki evinin satışa çıkarıldığını söyleyen Spacey, Piers Morgan'ın, şu anda nerede yaşadığı sorusuna, "Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim, ama House of Cards'ın çekimlerine başladığımızdan beri Baltimore'dayım" diye yanıt vermişti.
DİZİDEN ATILMIŞTI
Ünlü oyuncu, suçlamaların yapıldığı dönemde başrolde yer aldığı 'House of Cards' dizisinden kovulmuştu. Cinsel taciz politikasını ihlal ederek sözleşmesini çiğnediğinin tespit edilmesinin ardından 2021'de verilen bir kararda, ilk başta Spacey'nin 31 milyon dolar ödemesine hükmedilmişti. Ancak daha sonra 1 milyon dolar ödeme konusunda anlaşmaya varılmıştı.
"METELİKSİZİM"
Neredeyse meteliksiz olduğunu ve milyonlarca dolar borcu olduğunu açıklayan Spacey, cinsel taciz iddiaları ortaya atılıncaya kadar Hollywood'un en popüler yüzlerinden biriydi.
Suçlamalar nedeniyle oyunculuk kariyeri sona eren Spacey, geçmişte sınırları zorladığını, "dokunmayı seven biri" olduğunu ve birilerine cinsel olarak dokunduğunu kabul etmişti. Ünlü oyuncu, davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı sorusuna ise "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar olduğunu” söyleyerek yanıt vermişti.