Bugüne kadar yaklaşık 35 bin işletmeye 15,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmış ve bu proje kapsamında kullanıma hazır 9,3 milyar lira limit bulunmaktadır. 2019 Ocak ayından itibaren toplam 119 bin 710 işletmeye 43,1 milyar lira tutarında kredi kullandırımına kefalet sağlanmıştır. 2017 yılından bu yana 676 bin 777 işletmenin 340,5 milyar lira tutarında kredisine kefalet desteği sağlanmış olup, bu kredilerin yüzde 36'sı kapanmış ve toplam kredilerin tahsili gecikmiş alacak oranı (non-performing loan - NPL) yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiştir. Hazine kontrgarantili KGF kefaletli işlemlerde var olan limitlerin kullandırımı devam etmekte ve halen günlük ortalama 4 bin adet başvuru tarafımızca değerlendirilmektedir.