Kâğıt Kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Pratik yapılışı ve harika lezzeti ile enfes bir kebap tarifi olan kâğıt kebabı tarifi, akşam menülerinize çok yakışacaktır. Kebap tarifleri arasında porsiyonluk olarak hazırlayabileceğiniz tariflerdendir. Dilerseniz dana eti yerine kuzu eti de tercih edebilirsiniz. Hadi hemen kebap tarifimizi hazırlamaya geçelim.

Kâğıt Kebabı Malzemeleri

600 gram kadar dana kuşbaşı

2 tane havuç

2 tane patates

2 tane domates

18-20 tane arpacık soğan

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağı kadar konserve bezelye

1 yemek kaşığı kadar domates salçası

1/2 çay bardağı kadar sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kadar kekik

Tuz

Kâğıt Kebabı Yapılışı