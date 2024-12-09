KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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