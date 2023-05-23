İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecek. Değişiklik olması halinde kura tarihi ve yeri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.