Kasımpaşa'nın, G.Birliği'nden transfer ettiği ve ilk maçında attığı son dakika frikik golü ile Rize deplasmanında takımına 3 puan kazandıran Abdul Khalili, Habertürk'e konuştu... Önemli açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"KASIMPAŞA'NIN VİZYONU BENİ MOTİVE EDİYOR"

- Buraya gelir gelmez Kasımpaşa'nın çok özel bir kulüp olduğunu hissettim. Küçük bir kulüp olmadığı ortada zaten... Buradaki ortama girince de başarılı olmak için her şeyimi vermem gerektiğini gördüm. Kulüp devamlı daha iyi konuma gelmek istediği için bu vizyon beni de motive ediyor.

"BENCE SEZONU İLK 5 İÇİNDE BİTİREBİLİRİZ"

- Türkiye'de 5. sezonumu geçiriyorum ve Süper Lig'in her geçen yıl daha da zorlaştığını görüyorum. Örneğin bir oyuncu ilk senesinde daha iyi oynayabiliyor ancak ikinci sene bu biraz daha zorlaşıyor. 3. sene ise çok daha zorlaşıyor. Çünkü rakipler sizin stilinizi ve sahada neler yapabileceğinizi bilip sizi tanıdığı için zorlanıyorsunuz. Türkiye’de büyük kulüpler zaten belli... Ancak Kasımpaşa en büyüklerden biri olmasa da onların sadece bir tık altında bulunan bir kulüp... Bu sene çok iyi bir kadromuz var ve güzel şeyler yapabiliriz. Bence sezonu ilk 5’te bitirebiliriz.

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI'NA KATILMAK"

- Kulübün kadrosunu dağıtmaması, koruması takım için çok iyi bir durum. Çünkü ne kadar yeni oyuncu bir takıma katılırsa, o takımda adaptasyon süresi artıyor. Örneğin Başakşehir’e bakalım. Uzun zamandır aynı iskelet kadroyla oynuyorlar, kadroları belli... Her sezon sadece ihtiyaca göre 1-2 kişi alınıyor. Bu yüzden de 2 senedir başarılılar. Bizim de eğer bu yıl şansımız yaver giderse, en yukarda yer alabiliriz. Hedefimiz de tabii ki Avrupa kupalarında yer almak.

"GOL OLACAĞINI HİSSETİM VE OLDU"

- Maçta 2-0 yenik duruma düşmeyi kesinlikle hak etmemiştik. İyi oynamıyorduk ancak 2 farklı geriye düşecek tarzda kötü bir oyun da sergilemiyorduk. Ardından takım olarak birbirimize daha da yardımcı olmaya başladık. Durum 2-2’ye geldiğinde ise takım olarak 3. golü atabileceğimizi hissediyorduk. Serbest vuruş kazandığımızda ise topu aldım ve golü atabileceğime inanıyordum. Trezeguet, Diagne ve Veysel topun başına geldi. Hepsi de kullanmak istiyordu. Ancak ben gol atacağımı hissettiğimi söyledim ve ben vurdum. Neyse ki gol oldu.

"TARAFTARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN"

- Taraftarların her maçımıza gelmesini istiyoruz. Onlar bizi desteklediğinde sahada daha fazlaymışız gibi hissediyoruz. Bu bizim için çok önemli... İyi veya kötü günde taraftar desteği her oyuncu için önemlidir. Umarım bize de bu desteği verirler.

"TÜRKİYE'YE ÇOK SEVİYORUM"

- Öncelikle Türkiye’yi çok seviyorum. Mersin, deniz kenarında olduğu için çok güzeldi. Ankara zaten başkent ve büyük bir şehir, orada yaşamak da güzeldi. İstanbul için zaten bir şey söylemeye gerek yok. Her şeyiyle çok güzel bir şehir... Sadece trafik çok fazla var. Bu biraz zorluyor. Ancak ben zaten buraya çalışmaya geldim, tatile değil. Dolayısıyla hangi şehirde yaşadığımın da bir önemi yok. Ben ne kadar iyi futbol sergilersem, o kadar mutlu olurum. Önceliğim her zaman işimdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ