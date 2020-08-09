Kibar Feyzo filmi bu akşam ekranlara gelecek. Film ilk defa izleyecek olanlar Kibar Feyzo filmi oyuncuları ve konusunu merak etmektedirler. Kibar Feyzo filmi oyuncuları kimlerdir? Kaç yılında çekilmiştir? İşte merak edilenler...

KİBAR FEYZO KONUSU

Feyzo askerden döndüğünde ilk aşkı ve yıllardır sevdiği kadın olan Gülo'yu babasından istemeye karar verir. Gülo köyün ağası Maho Ağa'nın kızıdır ve Maho Ağa kızını en çok başlık parası verenle evlendirecektir. Bu aşamada Feyzo'nun rakibi Bilo'dur. Ancak türlü taktiklerle kızı almayı başaran Feyzo, başlık parasının yarısını verir. Diğer yarısı ise Ağa'ya yaptığı senetlerle ödenecektir. Eğer Feyzo senetleri ödemede başarısız olursa Ağa, kızını geri alacağını söyler. Korkuya kapılan Feyzo parayı denkleştirebilmek için büyük şehre göçer. Burada gördüğü medeni yaşam Feyzo'yu değiştirecek, köye döndüğünde birçok şeyi düzenleyip değiştirmesini sağlayacaktır.

KİBAR FEYZO KONUSU