'Mağo Ağa'nın konağı müze oluyor 0:00 / 0:00

AA

Türk sinemasının 'Kibar Feyzo', 'Adak', 'Ezo Gelin', 'Kaçak', 'Asi', 'Kasaba' ve 'Sultan Gelin'nin de aralarında olduğu birçok film ve dizisinin çekildiği yeni adıyla Kavalcık eski ismiyle Harran Mahallesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Konağı'nın restore edilerek sinema müzesi haline getirilebilmesi için Hatay Valiliği proje çalışmasını tamamladı.

Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit'in yer aldığı 'Kibar Feyzo'da 'Maho Ağa'nın konağı olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın sinema müzesi haline getirilerek bölge kültür ve turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, konağın eski günlerine kavuşmasını amaçladıklarını söyledi.

Konağın sinema ve turizm sektörlerine kazandırılmasıyla Hatay'a olumlu katkısı olacağını belirten Doğan şunları kaydetti; "Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Geçen günlerde konakta incelemelerde bulunduk, filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda. Uzun zamandır kendi haline terk edilen Reyhanlı ilçemize bağlı Harran Mahallesi'nde bulunan Kibar Feyzo'nun yanı sıra Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yapan konağın restorasyon çalışmalarını titizlikle yaptıktan sonra ilimize sinema müzesi kazandırmış olacağız."

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da tarihi konağın 60 yıldır ayakta durduğunu ve ilçe için önemli turistik yerlerden biri olduğunun altını çizerek, "Konağımız yıllarca açık hava sinema platosu görevi gördü. Sinema müzesine dönüştürülecek olmasından dolayı mutluyuz. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında olacağını düşünüyoruz" dedi.