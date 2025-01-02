Kıbrıs tatlısı tarifi: Evde pratik ve nefis kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kıbrıs Tatlısı, zengin ve yoğun kremasıyla tanınır ve soğuk olarak servis edilir. Hem tatlı hem de hafif dokusu ile damaklarda hoş bir iz bırakır. Bu tatlı, özel günlerde ve davetlerde sıklıkla tercih edilen, sunumu kolay ve lezzetli bir seçenektir. Kıbrıs Tatlısı nasıl yapılır?

KIBRIS TATLISI TARİFİ

Bir dilim Kıbrıs Tatlısı 250-350 kalori arasında değişir, bu miktar tatlının büyüklüğüne ve kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Kek kısmındaki hindistancevizi, tatlının enerjik değerini artırırken, kremanın süt ve tereyağı içeriği de kaloriyi yükseltir. Üzerindeki ceviz veya fındık gibi kuruyemişler, hem besin değerini artırır hem de kalori miktarını yükseltir. Kıbrıs Tatlısı, tatlı severler için keyifli bir seçenek olsa da yüksek kalorisi nedeniyle ölçülü tüketilmesi önerilir.

REKLAM Kıbrıs Tatlısı malzemeleri: Kek kısmı: 4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi

1 su bardağı un

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ Kreması: 4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı krem şanti (isteğe bağlı, kremanın kıvamını arttırmak için) Üzeri: 1 su bardağı dövülmüş fındık veya ceviz

1 paket kakao (isteğe bağlı) Kıbrıs Tatlısı yapılışı: Yumurtaları bir kaba kırın ve toz şekerle birlikte mikserle çırpın. Karışım krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, hindistancevizi, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.

Hazırladığınız kek karışımını, yağlı kağıt serili bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kekin üstü altın rengini alıp, ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar pişirmeye devam edin.

Süt, toz şeker, un, nişasta ve vanilini bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak, karışım koyulaşana kadar pişirin.

Kremanız koyulaştığında ocaktan alın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırın. Ardından, eğer kullanıyorsanız, krem şantiyi ekleyip karıştırın. Krema pürüzsüz olana kadar çırpın.

Fırından çıkan keki, ılındıktan sonra enine dilimlere ayırın. 3-4 kat halinde dilimleyebilirsiniz.

İlk kek katının üzerine kremayı bolca sürün. Üzerine bir kat daha kek koyun ve aynı işlemi her kat için tekrar edin. Son kat için kremayı bolca kullanabilirsiniz.

Tatlınızın en üst katını düzleştirdikten sonra üzerine dövülmüş ceviz veya fındık serpin. İsteğe bağlı olarak biraz kakao da serpebilirsiniz.

Tatlınızı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına koyarak en az 3-4 saat dinlendirin. Bu, tatlının hem lezzetinin oturmasına hem de kekin nemlenmesine yardımcı olacaktır.

Kıbrıs Tatlısı soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Soğuk servis edilir ve üzerine şekerli pudra veya ekstra ceviz serpilebilir. Kıbrıs Tatlısı, zengin ve yoğun kremasıyla tatlı severler için mükemmel bir seçenek olsa da yanına ekleyeceğiniz bazı içecekler ve tatlar, lezzetini daha da pekiştirebilir. Tatlının hafif yoğunluğunu dengelemek için bir bardak soğuk süt harika bir eşlikçi olabilir. Hafif ve serinletici özellikleriyle bir fincan Türk kahvesi ya da sade çay, tatlının tatlılığına hoş bir kontrast yaratır ve lezzetini tamamlar.

REKLAM Kıbrıs Tatlısı'nın kremalı yapısı ve hindistancevizi aromasıyla yanında bir dilim narenciye veya taze meyveler de iyi gider. Bu meyveler, tatlının ağır yapısını hafifletir ve ferahlatıcı bir tat katar. Üzerine bir top vanilyalı dondurma eklemek, tatlının dokusunu zenginleştirerek tatlıyı daha da cazip hale getirebilir. Kıbrıs Tatlısı, yoğun kreması ve hindistancevizi içeriğiyle oldukça besleyici bir tatlıdır, bu nedenle kalorisi de yüksek olabilir.

KIBRIS TATLISI YAPIMINDA PÜF NOKTALARI Kekin dokusunun yumuşak ve nemli olması için yumurtaları şekerle iyice çırpın; bu, kekin kabarmasına ve daha pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Hindistancevizi, kekin lezzetini belirleyen ana malzemelerden biridir, bu yüzden taze ve kaliteli hindistancevizi kullanmak tatlıya özel bir aroma katacaktır. Kekin pişme süresi, fırın türüne göre değişebilir, bu yüzden kekin piştiğini anlamak için kürdan testi yapmayı unutmayın. Kremanın kıvamını tutturmak da önemlidir; kremayı karıştırarak pişirmek, pürüzsüz ve yoğun bir kıvam elde etmenize yardımcı olur.