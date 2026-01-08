2026 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı hesaplama formülü
Kıdem tazminatı tavanı 2026 araştırmaları hız kazandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Böylece Ocak-Haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavan ücreti de netleti. Hatırlanacağı üzere asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı taban tutarı 32 bin 779 liraya yükselmişti. Peki, 2026 Ocak memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır? İşte 2026 kıdem tazminatı hesaplama işlemleri...
Kıdem tazminatı tavanı 2026 yılının ilk yarısı için belli oldu. Memur zammı ile 2026 kıdem tazminatı tavan ücreti netleşti. Hatırlanacağı üzere asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı taban tutarı 32 bin 779 liraya yükselmişti. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Kıdem tazminatı tavanı da bu orana bağlı olarak artış yaşadı. Peki, 2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, kıdem tazminatı hesaplama formülü…
2026 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aralıkta yıllık enflasyon yüzde 30,89, aylık enflasyon ise yüzde 0,89 oldu.
Aralık verisi ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece Ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapılacak.
Memur maaş zam oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarında uygulanacak katsayılar ile kıdem tazminatı tavanı belli oldu.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı ve yıllık enflasyonunu açıklamasının ardından mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımladı.
Buna göre memur maaş katsayısı ile yan ödeme katsayısı yüzde 18,60 oranında artırıldı. Kamu görevlileri toplu sözleşmesi uyarınca taban aylığına bin TL ilave artış yapıldığı için taban aylığı katsayısı yüzde 24,06 oranında artırıldı.
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
2026 yılı Ocak-Haziran döneminde kamuda ve özel sektörde çalışan işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 64.498,77 TL'ye yükseldi.
Bu tutarın üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 64.455,80 TL olacak.
Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 54 bin liranın üzerinde olup bu yılın Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin daha fazla kıdem tazminatı almasını sağlayacak.
Örneğin, brüt ücreti 65 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık 2025tarihinde işten ayrılmışsa 535.104 TL kıdem tazminatı alabilecek. Aynı işçi 1 Ocak 2026 veya sonrasında işten ayrıldığında 644.558 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 109 bin 454 lira artacak.
1 OCAK 2026 TARİHİNDEN SONRA İŞTEN AYRILANLARA YANSIYACAK
Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. İşten 31 Aralık 2025 tarihinde ayrılan ve ödemesi ocak ayına sarkmış olanlar yeni kıdem tazminatı tavanından yararlanamazlar. Brüt ücreti 54 bin lira ve üzerinde olan özel sektör işçileri 1 Ocak’tan sonra emekli olduklarında veya kıdem tazminatı alabilecek şekilde iş akdi sona erdiğinde yeni tavan üzerinden kıdem tazminatı alabilecekler.
Kamu işçileri ücretlerini ayın 15’inde aldıkları için 14 Ocak 2026 tarihinden önce işten ayrılan kamu işçileri önceki kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar. İş akdi 15 Ocak 2026 tarihinde sona eren kamu işçileri ise yeni kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar.
Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı ise son aldıkları ücrete göre belirleniyor. İşçilerin ücreti çalıştıkları ayın sonunda ödendiği için 1 Ocak 2026 tarihinde işten ayrılmış olsa bile asgari ücretle çalışan işçilerin kıdem tazminatı 2025 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanır.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
Yani kısaca kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı, son aldıkları brüt ücret üzerinden ödeniyor. İşyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, işten ayrılma tarihinde uygulanan tavan tutarı aşamıyor.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor.
Ocak ve temmuz aylarında, en yüksek devlet memuru ikramiyesine bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.