Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki kez olmak üzere ‘Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesi yayımlanmaktadır. 2018 Yılı Ocak ayında yayımlanan genelge gereği kıdem tazminatı tavanı 01/01/2018 ile 30/06/2018 tarihleri arası 5.001,76 TL olarak açıklanmıştı. Maliye Bakanlığının 04/07/2018 tarihli yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi gereği 01/07/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arası işçilere ödenecek kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu? İşte cevabı...

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ (TAVAN) NEDİR?

Kıdem tazminatının, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurunun yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir. Kıdem tazminatı üst limiti her yıl için, tam çalışılan 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır.

2018 KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ NE KADAR?

- 2018 Kıdem Tazminatı Tavanı 2. Dönem (01.07.2018 - 31.12.2018) Ücreti: 5.434,42 TL

- 2018 Kıdem Tazminatı Tavanı 1. Dönem (01.01.2018 - 30.06.2018) Ücreti: 5.001,76 TL

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİT TABLOSU

DÖNEM TUTAR



01.07.2018 31.12.2018 5.434,42 TL

01.01.2018 30.06.2018 5.001,76 TL

01.07.2017 31.12.2017 4.732,48 TL

01.01.2017 30.06.2017 4.426,16 TL

01.07.2016 31.12.2016 4.297,21 TL

01.01.2016 30.06.2016 4.092,53 TL

01.09.2015 31.12.2015 3.828,37 TL

01.07.2015 31.08.2015 3.709,98 TL

01.01.2015 30.06.2015 3.541,37 TL

01.07.2014 31.12.2014 3.438,22 TL

01.01.2014 30.06.2014 3.438,22 TL

01.07.2013 31.12.2013 3.254,44 TL

01.01.2013 30.06.2013 3.129,25 TL

01.07.2012 31.12.2012 3.033,98 TL

01.01.2012 30.06.2012 2.917,27 TL

01.07.2011 31.12.2011 2.731,85 TL

01.01.2011 30.06.2011 2.623,23 TL

01.07.2010 31.12.2010 2.517,01 TL

01.01.2010 30.06.2010 2.427,03 TL

01.07.2009 31.12.2009 2.365,16 TL

01.01.2009 30.06.2009 2.260,05 TL

01.07.2008 31.12.2008 2.173,19 TL

01.01.2008 30.06.2008 2.087,92 TL

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatı alabilmek için işyerinde en az bir yıl çalışmış ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmak gerekiyor. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamıyor. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını dolduranlar da kendi istekleri ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabiliyor.

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