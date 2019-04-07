Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

AA'nın haberine göre İYİ Parti Genel Merkezi'nde teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede, seçim sonuçları ile İstanbul'daki oy sayımının da gündeme gelmesi bekleniyor.