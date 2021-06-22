Kılıçdaroğlu: Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz 0:00 / 0:00

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver.

Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor"

Sonrasında Twitter'dan bir video yayımlayan Kılıçdaroğlu, müzisyenlere seslendi. "Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Bugün bir boomer çıktı, müziğinizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir, ruhsuzlar bunu anlamaz. Müzik kalbinizin edebiyatıdır gençler. Sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk da yoktur. Peki biz ne yapacağız? Dersini hep birlikte vereceğiz. Sizden tüm anlaşmazlıklarınızı bir kenara bırakıp bu boomer'ı tarihe göndermek için odaklanmaya davet ediyorum. Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Bu seçimde bu ruhsuza birlikte bay bay diyeceğiz."

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 21, 2021

Z kuşağı diye nitelendirilen gençler İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki nüfus patlamasını ifade eden 'boomer' kavramını eski kuşakları tanımlarken kullanıyor.