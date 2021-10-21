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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu karar öncesi attığı tweete de göndermede bulunarak, mesajında "Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok" ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 21, 2021

Kılıçdaroğlu karar öncesi açıklamasında "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" çağrısında bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TCMB ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA

FAİZE KILIÇ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu geçen hafta Merkez Bankası'ndan 3 ismin görevden alınmasının ardından bankaya giderek Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.

RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemine dikkat çekerek "Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızlığımızı ifade ettik. Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Buradan TCMB'nin kurumsal kimliğine saygı göster" dedi.