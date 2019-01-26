Kılıçdaroğlu: Rant kentin hakkı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz, siyasetin ve siyasetçilerin, toplumun değerlerine saygı duymasını istiyoruz. Bu saygıyı sağlayacak olan belediye başkanıdır. Belediye başkanı, bu kültürün kente yerleşmesini sağlayacaktır" dedi.

AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, görkemli Anadolu kültürünün küçük bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

“ORTAK PAYDALAR BÜYÜMELİ”

Türkiye'de birlikte, huzur ve demokrasi içinde, kavgadan uzak yaşamak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki benim gibi düşünmeyenlerin düşünceleri de çok değerlidir. Akıl akıldan üstündür. Olur ya ben yanlış düşünebilirim. Bir başkası benden daha iyi düşünebiliyorsa, düşüncesini özgürce ifade edebiliyorsa o zaman ben ülkemde demokrasi içinde yaşıyorum diye düşüneceğim" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Bozbey'in, yaşadığı kenti "yaşanabilir" kılmak istediğini dile getirdi. Bozbey'in mücadele azminin özünde bu hedefin bulunduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir kentte beraber yaşıyorsak ortak alanlarımız ve paydalarımız var. Belediye başkanı, bu ortak alan ve paydaları büyütmek ve onları huzur içinde topluma yaşatmak ister" değerlendirmesinde bulundu.

“HUZURLU TOPLUM” VURGUSU

Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Cumhuriyet'e sahip çıkan, yeşil bir kent olduğuna dikkati çekti. Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa ile ilgili sözlerinden örnekler veren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa için 'Büyük ve zümrütten yontulmuş bir kadeh gibidir' diyor. Zümrütün yeşil renginin bütün tonlarını taşıyan bir Bursa'dan söz eder. Bu açıdan Bursa, gerçekten güzel bir kent ve Bursa'da yaşamak bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı Bursalılar yaşıyor ama bu ayrıcalıklara Mustafa Bozbey yenilerini ilave edecek, daha güzel bir Bursa inşa edecek. Bursa tarih, kültür, üniversite, yeşilin bütün tonları, deniz, eğitilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı bir kent, tarım demek. Aslında ne derseniz hepsi Bursa'da var. Bütün bunları bir araya getirip huzur içinde yaşayan bir toplum inşa etmek gerekiyor.

“BÜTÜN DEĞERLER KORUNACAK”

İç dünyasıyla barışık bir kent kültürünü yeniden oluşturacağız. Biz, siyasetin ve siyasetçilerin, toplumun değerlerine saygı duymasını istiyoruz. Bu saygıyı sağlayacak olan belediye başkanıdır. Belediye başkanı, bu kültürün kente yerleşmesini sağlayacaktır. Bursa'da bütün bu değerler korunacak ve bu değerlere saygı gösterilecek. Burada yaşayan kişi, 'Ben Bursalıyım, çocuklarım Bursa'da büyüyecek' diye övünecek. Dolayısıyla toplumun bütün değerlerine saygı gösteren bir kent kimliğini Mustafa Bozbey yeniden inşa edecek."

"KİMLİĞİ NE OLURSA OLSUN"

Kılıçdaroğlu, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun belediye başkanının hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğini belirtti. Belediye başkanının, herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğini, böylece hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir kent kültürünün kendiliğinden ortaya çıkacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“BETON ORMANINA DÖNÜŞTÜ”

"Sadece yüksek binalardan oluşan bir kent yaşanılabilir değildir. Bursa, son 15-20 yılda bir beton ormanına dönüştü. Hani 'yeşil, güzel Bursa' diyorduk? Hani 1926'da ilk uçağı Bursalılar satın alırken adına 'Yeşil Bursa' koymuşlardı? O zaman belediye başkanlarımızın görevlerinden biri de Bursa'yı tarihsel kimliğine ve kültürüne uygun olarak yeniden bir yeşil Bursa atmosferini oluşturmak olacaktır. Bunu da Mustafa Bozbey yapacaktır. Açlığın ve yoksulluğun olmadığı bir kent hedefliyoruz. Türk-İş'in verilerine göre bu rakam, aylık bin 942 lira. Yani 4 kişilik bir ailede bin 942 liranın altında bir gelir varsa o aile, açlık sınırının altında yaşıyor demektir. Yani çocuklar yatağa aç giriyor demektir. Bu, insanlık onuruyla bağdaşan bir şey değildir. Bursa'da hiçbir ailenin geliri bin 942 liranın altında olmayacak. Hiçbir çocuk, yatağa aç girmeyecek. Huzuru ve barışı sağlamanın yolu, buradan geçiyor."

"RANTI KİME VERECEKSİNİZ"

İnsanın yaşadığı her yerde rant oluştuğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Rantın oluşması ayıp değildir. Kentler planlanırken rantlar oluşur. Caddeler yaparsınız, caddelerin hemen yanındaki binaların değeri artar. Sorun, rantı kime vereceğinizdir. Rantı siyasetçilere ve yandaşlarına mı vereceksiniz yoksa kentte yaşayanlara mı vereceksiniz? Oluşan rant, kentin ve kentlinin hakkıdır ve o hakkı teslim edecek olan Mustafa Bozbey'dir." diye konuştu.