Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul´daki 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekanı´nın açılış töreninde konuştu.

DHA'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, "Biz şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartlar ve bu krizden çıkması için 6 siyasi parti bir araya geldik. Temel hedefimiz demokrasi, düşünce özgürlüğü, siyasetçinin eleştiriye tahammülü. Bunları yeniden Türkiye'ye getirdiğimizde büyük bir ülke olacağız. Bunları yapmaya kararlıyız. Liderler burada, kendilerine şükran borçluyum" dedi.