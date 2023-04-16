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Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması: Özal'ın hedef koyduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz... - Haberler
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Kılıçdaroğlu: Özal'ın hedef koyduğu gelişen Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Turgut Özal Anı Mekanı açılışında yaptığı açıklamada, "Özal'ın hedef koyduğu gelişen Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması: Özal'ın hedef koyduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz... - Haberler
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DHA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul´daki 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekanı´nın açılış töreninde konuştu.

DHA'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, "Biz şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartlar ve bu krizden çıkması için 6 siyasi parti bir araya geldik. Temel hedefimiz demokrasi, düşünce özgürlüğü, siyasetçinin eleştiriye tahammülü. Bunları yeniden Türkiye'ye getirdiğimizde büyük bir ülke olacağız. Bunları yapmaya kararlıyız. Liderler burada, kendilerine şükran borçluyum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal´ın Topkapı´daki anıt mezarının yanına yapılan `Turgut Özal Anı Mekanı´ bugün açıldı.

Açılış törenine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turgut Özal´ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal katıldı. Törenden önce Özal için dua edildi, ardından Turgut Özal Anı Mekanı gezildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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