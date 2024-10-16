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        Suriye'de muhalifler arasında çatışma; Kilis'e 2 havan mermisi düştü

        KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde muhalif 2 grup arasında çatışma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:08 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:15
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        Suriye'de muhalifler arasında çatışma; Kilis'e 2 havan mermisi düştü
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        KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde muhalif 2 grup arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada sınırı aşan 2 havan mermisi ise Kilis'in Akıncı köyündeki mayınlı araziye düştü.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde akşam saatlerinde Sultan Murat ve Sukur Şamil isimli iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmaya döndü. Kilis'in Akıncı köyünün karşısında bulunan Azez kırsalındaki gruplar birbirlerinin bulunduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı.

        Çatışmalar yer yer yoğunlaşarak sürerken, sınırı aşan iki havan mermisinin Türkiye tarafına düşmesi endişeye yol açtı. Havan mermileri, Akıncılar köyünün sınıra yakın noktadaki mayınlı arazisine düşerek patladı. Kimsenin yaralanmadığı patlamalar bölgede yangın çıkmasına neden oldu. Paniğe neden olan patlamaların ardından birçok kişi köyden ayrılarak kent merkezinde bulunan yakınlarının yanına gitti. 

        Sınır hattında güvenlik önlemleri artırılırken, çıkan yangının da söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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