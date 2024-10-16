Suriye'de muhalifler arasında çatışma; Kilis'e 2 havan mermisi düştü

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde muhalif 2 grup arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada sınırı aşan 2 havan mermisi ise Kilis'in Akıncı köyündeki mayınlı araziye düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde akşam saatlerinde Sultan Murat ve Sukur Şamil isimli iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmaya döndü. Kilis'in Akıncı köyünün karşısında bulunan Azez kırsalındaki gruplar birbirlerinin bulunduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı.