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        Suriye'de muhalifler arasında çatışma; Kilis'e 2 havan mermisi düşt ü(2)

        VALİLİK:KİLİS'E YÖNELİK SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİLKilis Valiliği, sınır hattında mayınlı araziye düşen roket mermisinin mayınlı alanda yangına yol açtığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:04 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:04
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        Suriye'de muhalifler arasında çatışma; Kilis'e 2 havan mermisi düşt ü(2)
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        VALİLİK:KİLİS'E YÖNELİK SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİL

        Kilis Valiliği, sınır hattında mayınlı araziye düşen roket mermisinin mayınlı alanda yangına yol açtığını açıkladı. Türkiye ve Kilis'e yönelik saldırının söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

        "Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG 7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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