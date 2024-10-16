Suriye'de muhalifler arasında çatışma; Kilis'e 2 havan mermisi düşt ü(2)

"Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG 7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."

Kilis Valiliği, sınır hattında mayınlı araziye düşen roket mermisinin mayınlı alanda yangına yol açtığını açıkladı. Türkiye ve Kilis'e yönelik saldırının söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

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