Kilis'te Suriyeliler kutlama yaptı

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Kilis’te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kilis'te yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

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