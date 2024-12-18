Suriye'deki 21 yıllık esaretin ardından köyünde özgürlüğün keyfini çıkarıyor

SURİYE'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 21 yıldır tutuklu bulunduğu Şam'daki Adra Cezaevi'nden çıkan Mehmet Ertürk (53), Kilis'te gittiği köyünde özgürlüğünü yaşıyor. Ertürk, ailesi, yakınları ve dostlarıyla zaman geçiriyor.

Kilis'ten 2003 yılında Suriye'nin başkenti Şam'a giden Mehmet Ertürk, kaçakçılık yaptığı gerekçesi ile tutuklandı. Halep'te bir cezaevine konuldu. Burada bir süre geçiren Ertürk, daha sonra Şam'daki Adra Cezaevi'ne sevk edildi. Ertürk, 32 yaşında girdiği cezaevinde 21 yıl kaldı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Ertürk, 11 Aralık günü Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Kilis'in Mağaracık Mahallesi'nde yaşayan ailesi ile kavuştu. Köyünde özgürlüğün keyfini çıkaran Mehmet Ertürk, ailesi, yakınları ve dostlarıyla zaman geçiriyor.

'ÇOK EZİYET ÇEKTİRDİLER' Yaşadıklarını ve gördüğü işkenceleri anlatan Ertürk, arkadaşlarının iftirası nedeniyle haksız yere cezaevine girdiğini belirterek, cezasının 9 yıl önce sona ermesine rağmen serbest bırakılmadığını belirtti. 21 yılının çalındığını ifade eden Ertürk, "Herhangi bir suçum yoktu. Mahkemeler sonrası 20 yıl ceza verdiler. Türkiye ve Suriye'nin arası bozulunca bize çok işkenceler yaptılar. 12 yıl Halep'te bir cezaevinde yattım. Cezam bittikten sonra beni Lübnan üzerinden Türkiye'ye göndereceklerdi ama daha sonra Şam'a getirdiler. Türk olduğumuz için ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğimi öğrendikleri için çok eziyet çektirdiler" dedi.