KİLİS (AA) - Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kilis Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte düzenlenen tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Alettin Bozkurt, tarafından dua edildi.
Daha sonra Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan şehit mezarlığını ziyaret edip dua etti. Vali Soytürk, bir süre şehit aileleriyle sohbet etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Anma töreni Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti. Piyade Yüzbaşı Ahmet Tümen günün önemi ile ilgili konuşma yaptı.
Tören öğrencilerin kahramanlık şiirleri okuması ve oratoryo ile sona erdi.
Törenlere, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri yetkililer ve kurum müdürleri de katıldı.