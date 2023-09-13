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        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

        Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:38
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        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
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        İlçeye bağlı Polatbey köyünde yaşayan M.A, bir büyükbaş hayvanının ahırda olmadığını görmesi üzerine kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

        Hayvanını bulamayan M.A, Kilis İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine köyün çevresinde detaylı arama yapan ekipler, hayvanı köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu.

        Hayvan, sahibine teslim edildi.

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