Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen bir araç, Polateli ilçesine bağlı Belenözü köyü yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

        Ekiplerce araç çevresinde yapılan araştırmada, Suriye uyruklu düzensiz göçmen M.A.F. ile göçmen kaçakçısı C.A. yakalandı.

        Düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan C.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
        Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı
        Çeyiz töreninde magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek, 2'...
        Çeyiz töreninde magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek, 2'...
        Kilis'te 1 bebeğin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli gö...
        Kilis'te 1 bebeğin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli gö...
        Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan bebek öldü
        Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan bebek öldü
        Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Kilis'te pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu 4 kişi yaralandı