Kilis'te gümrük kaçağı sigara ile alkol ele geçirildi
Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi.
Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Y.A.'nın gümrük kaçağı sigara ve alkollü içki ticareti yaptığı belirlendi.
Ekiplerce merkeze bağlı Zeytinli Mahallesi'nde Y.A.'nın evine düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheli Y.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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