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        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ile alkol ele geçirildi

        Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:41
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        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ile alkol ele geçirildi
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        Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Y.A.'nın gümrük kaçağı sigara ve alkollü içki ticareti yaptığı belirlendi.

        Ekiplerce merkeze bağlı Zeytinli Mahallesi'nde Y.A.'nın evine düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi.

        Şüpheli Y.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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