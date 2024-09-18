Kilis Valisi Tahir Şahin'den19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, vatanı uğruna canını ortaya koyan, kahraman gazileri ve şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirtti.

Gazilerin vatan savunmasında gösterdikleri cesaretin özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi olduğunu belirten Şahin, "Devlet olarak, gazilerimizin haklarını her daim koruyacak ve onlara gereken değeri vereceğiz. Gazilerimize olan borcumuzu ödemek için çalışacak, onların refahını ve huzurunu her zaman ön planda tutacağız. Vatanımız için canını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.