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        Kilis'te üniversite öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi

        Kilis 7 Aralık Üniversitesinden (KİYÜ) bir grup öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki çocuklara ağaç ve yeşilliğin önemini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:35
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        Kilis'te üniversite öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi
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        Kilis 7 Aralık Üniversitesinden (KİYÜ) bir grup öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki çocuklara ağaç ve yeşilliğin önemini anlattı.

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri "Sosyal Duyarlılık Çalışmaları" kapsamında, İl Gençlik Spor Müdürlüğü, Genç Kızılay Gönüllüleri, Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla çocukların hem eğlendiği hem de sosyal ve kültürel bilinçlendirmeleri katkı sağlayan etkinlikler gerçekleştiriyor.

        Proje kapsamında üniversite öğrencileri, köy okullarını ziyaret ederek çocuklara çeşitli konularda eğitim veriyor.

        Bu kapsamda Polateli İlçesi Yeniyapan Köyü İlkokulu'na giden üniversiteliler, çocuklarda doğa sevgisi oluşturmak için "bir fidan da sen dik" sloganıyla yeşilin önemini anlatarak, fidan dikimi gerçekleştirdi.

        İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Anamur, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki çocuklara faydalı olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Öğretim Üyesi Remziye Karakum da projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

        Eğitimin ardından çocuklar satranç, mangala, basketbol, trambolin ve palyaço etkinliği ile gönüllerince eğlendi.

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