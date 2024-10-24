Kilis'te üniversite öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden (KİYÜ) bir grup öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki çocuklara ağaç ve yeşilliğin önemini anlattı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri "Sosyal Duyarlılık Çalışmaları" kapsamında, İl Gençlik Spor Müdürlüğü, Genç Kızılay Gönüllüleri, Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla çocukların hem eğlendiği hem de sosyal ve kültürel bilinçlendirmeleri katkı sağlayan etkinlikler gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında üniversite öğrencileri, köy okullarını ziyaret ederek çocuklara çeşitli konularda eğitim veriyor.