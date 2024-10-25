Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte göçmen kaçakçılığı yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce Polateli ilçesinde durumundan şüphelenilen minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen araç sürücüsü C.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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