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        Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:28
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        Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte göçmen kaçakçılığı yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce Polateli ilçesinde durumundan şüphelenilen minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen araç sürücüsü C.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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