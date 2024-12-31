Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Baas rejiminin devrilmesinden sonra İHH, Kilis'ten Suriye'ye 90 tır yardım gönderdi

        İBRAHİM ÖZCAN - Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana ülkedeki ihtiyaç sahiplerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kilis'ten 90 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baas rejiminin devrilmesinden sonra İHH, Kilis'ten Suriye'ye 90 tır yardım gönderdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM ÖZCAN - Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana ülkedeki ihtiyaç sahiplerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kilis'ten 90 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Hama, Humus, Tel Rıfat ve Şam kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi Sorumlusu Mehmet Katı, AA muhabirine, 8 Aralık'tan bugüne kadar Suriye'ye 90 tır yadım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

        - Günde ortalama 4 tır yardım gidiyor

        Suriye'ye günde ortalama 4 tır yardımı Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan gönderdiklerini belirten Katı, "Tır içerisinde mont, kıyafet, hijyen paketleri, gıda kolisi, un, ve kömür bulunuyor. Yardım malzemelerini Hama, Humus, Şam, Tel Rıfat ve Münbiç'teki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

        Yardımların 2025'te de devam edeceğini ifade eden Katı, bağışçılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları

        Benzer Haberler

        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
        AK Parti Kilis 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
        AK Parti Kilis 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Kilis'te sis etkili oldu
        Kilis'te sis etkili oldu
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Kilis'te 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kilis'te 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı