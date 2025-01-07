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        Suriyeli Abdulkadir ülkesine Türk bayrağıyla döndü

        İBRAHİM ÖZCAN - İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 22 yaşındaki Abdulkadir Alloughlaz, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine Türk bayrağıyla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:13
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        Suriyeli Abdulkadir ülkesine Türk bayrağıyla döndü
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        İBRAHİM ÖZCAN - İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 22 yaşındaki Abdulkadir Alloughlaz, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine Türk bayrağıyla döndü.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na Türk bayrağıyla gelen Halepli Abdulkadir Alloughlaz (22), AA muhabirine, Türk halkını çok sevdiğini söyledi.

        Suriye'deki iç savaş sonrasında 13 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını, İstanbul'da kuyumcu atölyesinde çalıştığı belirten Alloughlaz, "Türk halkını çok seviyorum. Ben bu bayrağın altında 13 yıl ekmek yedim. Bize kapısını açan tek ülke Türkiye oldu ve Türkiye'yi hiç unutmayacağım. İstanbul'dan yanımda getirdiğim bu bayrağı Suriye'deki evimin ortasına asacağım. Biz bu bayrağı o kadar seviyoruz. Biz Türk bayrağını sevmezsek yanımızda taşımayız. Biz bu bayrağı kendi namusumuz gibi görüyoruz. Bayrağı her zaman yanımızda taşıyacağız." dedi.

        Türk bayrağından asla vazgeçmeyeceğini dile getiren Alloughlaz, şunları kaydetti:

        "Biz bu bayraktan vazgeçersek namert olalım. Çünkü bu bayrağın altında 13 yıl ekmek yedik, yaşadık, bizlere kapıyı açtılar, iş verdiler. Bunu bize hiçbir ülke yapmadı. Arap ülkeleri çok ama hiçbir ülke yapmadı bize, sadece bunu yapan Türkiye oldu. Allah Türk halkından razı olsun. Türk halkı bize çok iyi davrandı, biz onları seviyoruz. Rabbim onları bizi sevindirdiği gibi sevindirsin."

        - Elinde Türk bayrağıyla ülkesine geçti

        Suriye'deki insanların savaştan değil zulümden kaçtıklarını ifade eden Alloughlaz, "Ülkede savaş yoktu zulüm vardı. Bu millet zulümden kaçtı. Sednaya Hapishanesi'ni gördük. 16 yaşında hapse giren kişi 46 yaşında hapisten çıkıyor. Bunu çok iyi bilenler var. Kapılarını açarak bu iyiliği bize sadece Türkiye yaptı. Allah Türk halkından razı olsun. Türk bayrağını hiçbir zaman unutmayacağız. Biz ayrımcılık yapan taraf değil bu bayrağı seven tarafız. Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Alloughlaz, daha sonra elinde Türk bayrağını sallayarak Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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