Kilis'te refüje çarpan otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı
Kilis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kilis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
R.Y. idaresindeki 01 APK 658 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü R.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan 5'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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