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        Kilis'te refüje çarpan otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:14
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        Kilis'te refüje çarpan otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı
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        Kilis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

        R.Y. idaresindeki 01 APK 658 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü R.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan 5'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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