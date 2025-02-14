Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 98 gram sentetik uyuşturucu, 28 sentetik hap, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
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