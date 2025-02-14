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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:40
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 98 gram sentetik uyuşturucu, 28 sentetik hap, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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