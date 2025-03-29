Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü arife gününde de sürüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Ramazan Bayramı arifesinde de sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Nidal Musa (20), iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındığını belirterek, "14 yıl önce Türkiye'ye geldim. Sağ olsun Türkiye bize kapılarını açtı, teşekkür ederim. Ülkemde savaş bitti, tekrar ülkeme döneceğim için çok heyecanlıyım." dedi.

Bayramı ülkesinde geçireceği için mutlu olduğunu dile getiren Musa, "Bayramı yıllar sonra ülkemde geçireceğim. 6 yaşından beri ülkeme gitmemiştim. Tekrar ülkeme gitmenin heyecanını yaşıyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rıdvan Abut (32) da iç savaş nedeniyle 15 yıl önce Türkiye'ye sığındığını anlatarak, "Suriye'de savaş bitti ve ülkemize döneceğiz. Çok heyecanlıyım, inanılmaz mutluyum. Ailemi 15 yıl sonra göreceğim için ayrıca mutluyum. Esed'in gitmesiyle bütün Suriyeliler mutlu oldu. Belki de 50 yıl sonra bayram güzel geçecek. Türk halkına çok teşekkür ediyorum." dedi.