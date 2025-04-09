Kilis'te firari 2 hükümlü yakalandı
Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "vergi usulü kanununa muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl 10 ay ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö. ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ç. Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.