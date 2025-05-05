Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

Muhammet Hamo (37) ise iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye'ye teşekkür eden Neno, "Suriye'de savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'den Allah razı olsun. Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

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