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        Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:58
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        Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
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        Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Bozcayazı köyünde devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında kızıl şahin buldu.

        Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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