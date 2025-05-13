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        Kilis'te Engelliler Haftası kutlandı

        Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:32
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        Kilis'te Engelliler Haftası kutlandı
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        Kilis'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

        Sergisinin açılışının ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteri yaptı. Öğrenciler sıra gecesi, halk oyunları gösterileri ve skeçlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

        Programa katılan Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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