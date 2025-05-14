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        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" fabrika işçilerine tanıttı

        Yeşilay Kilis Danışmanlık Merkezi (YEDAM), işçilere "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:09
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        Yeşilay Kilis "Bağımsızlık Seferberliğini" fabrika işçilerine tanıttı
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        Yeşilay Kilis Danışmanlık Merkezi (YEDAM), işçilere "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika işçilerine, bağımlılığın ne olduğu ve bu konuda nasıl destek alınabileceği konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAM Kilis Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, "Bu seferberlik, ülke genelinde toplumsal farkındalığı artırarak toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Uzman ekiplerce yapılan bilgilendirmede, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı sorununa dikkati çekmek ve bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin danışmanlık hizmeti verilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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