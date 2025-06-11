Kilis'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kilis'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Kilis'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
M.M. idaresindeki 06 CJJ 395 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, araç sürücüsü ile beraberindeki F.M, A.M. ve E.M. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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