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        Kilis'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kilis'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:10
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        Kilis'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Kilis'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        M.M. idaresindeki 06 CJJ 395 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, araç sürücüsü ile beraberindeki F.M, A.M. ve E.M. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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